Haydi, 4 yıl sonra gruplara
Ünal Karaman, Fenerbahçe maçı için rotasyon yapacak.
UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında Trabzonspor, bu akşam AEK’yı ağırlıyor. Geçen hafta deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Fırtına, avantajını koruyarak 4 sezon aradan sonra yeniden Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı hedefliyor...
TRABZONSPOR, 4 sezon sonra UEFA Avrupa Lig’ine girmek için bu akşama sahaya çıkıyor. Play-off ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi AEK’i 3-1 yenen Fırtına, avantajını koruyarak gruplara kalmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligdeki F.Bahçe maçını düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor. Karaman’ın Hosseini, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür´ü dinlendirmesi ve Fernandes, Campi, Mikel, Yusuf Sarı ve Avdijaj´ı oynatması bekleniyor.
AEK’da teknik direktör krizi
BORDO mavililer gruplara kalması durumunda 3 milyon 200 bin Euro kazanacak. Play-off öncesi 280 bin Euro kazanan Trabzon, gruplarda gelirini 10 milyon Euro’ya kadar çıkartabilecek. Diğer yandan tur umudu düşük olan AEK sıkıntılı. Görevine son verilen teknik direktör Miguel Cardoso’nun yerine yedek kulübesinde geçici olarak Kostenoglou olması bekleniyor.
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