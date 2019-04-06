Hayal kırıklığı: 5 milyon lira
Kulübün içinde bulunduğu mali dar boğazı aşmak için Ali Koç yönetimi tarafından düzenlenen “Fener Ol” bağış kampanyası önceki akşam saat 19.07’de başladı.
Taraftarların yanı sıra, sarı lacivertli camianın önde gelen isimleri, spor, sanat ve iş dünyasından ünlülerin yoğun katılımının beklendiği kampanyada dün ortaya çıkan rakamlar, bağış organizasyonunun beklentilerin uzağında kaldığını ortaya koydu.
1.5 saatte 2 milyon TL
Kampanya başlar başlamaz ilk 40 dakikada 600 bin TL toplanırken, ilerleyen saatlerde hızla yükselmesi beklenen rakamlardaki ivme tahminlerin uzağında kaldı. 1.5 saat sonunda 2 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen bağışlar, dün öğlen saatlerinde ancak 5 milyon TL düzeyine gelebildi. Taraftarlar ve yönetimin katkı beklediği isimler kampanyaya beklenen ilgiyi göstermedi.
En az 380 milyon TL lazım
Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması uyarınca, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 410 milyon lira toplamayı hedef olarak koymuştu. Kurun yükselmesi halinde bu rakamın daha da yükselebileceği dile getiriliyor. İlk günde toplanan para miktarının beklentilerin uzağında kalmasıyla, hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı da merak edilmeye başlandı.
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