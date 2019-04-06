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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hürriyet / Gazete
06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayal kırıklığı: 5 milyon lira

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Hayal kırıklığı: 5 milyon lira

Kulübün içinde bulunduğu mali dar boğazı aşmak için Ali Koç yönetimi tarafından düzenlenen “Fener Ol” bağış kampanyası önceki akşam saat 19.07’de başladı.

Taraftarların yanı sıra, sarı lacivertli camianın önde gelen isimleri, spor, sanat ve iş dünyasından ünlülerin yoğun katılımının beklendiği kampanyada dün ortaya çıkan rakamlar, bağış organizasyonunun beklentilerin uzağında kaldığını ortaya koydu.

1.5 saatte 2 milyon TL

Kampanya başlar başlamaz ilk 40 dakikada 600 bin TL toplanırken, ilerleyen saatlerde hızla yükselmesi beklenen rakamlardaki ivme tahminlerin uzağında kaldı. 1.5 saat sonunda 2 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen bağışlar, dün öğlen saatlerinde ancak 5 milyon TL düzeyine gelebildi. Taraftarlar ve yönetimin katkı beklediği isimler kampanyaya beklenen ilgiyi göstermedi.

En az 380 milyon TL lazım

Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması uyarınca, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 410 milyon lira toplamayı hedef olarak koymuştu. Kurun yükselmesi halinde bu rakamın daha da yükselebileceği dile getiriliyor. İlk günde toplanan para miktarının beklentilerin uzağında kalmasıyla, hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı da merak edilmeye başlandı.

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