Hava topları ondan sorulur!
Brezilyalı oyuncu, sezonun ikinci yarısıyla birlikte 11’in değişilmez isimlerinden biri oldu.
Brezilyalı oyuncu, sezonun ikinci yarısıyla birlikte 11’in değişilmez isimlerinden biri oldu.
Sambacı, bu sezon ligde sadece 12 maçta forma giyse de maç başına kazandığı 6 hava topuyla bu alanda ligin lideri konumunda. Fernandao’nun en yakın rakibi Trabzonsporlu Okay Yokuşlu (4.9). Tecrübeli forvet ayrıca 2.2 ile Fenerbahçe’nin maç başına en çok şut denemesi yapan ismi.(Fanatik)
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