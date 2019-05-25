Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Sivasspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Rakiplerine seslenen Şaş'ın ifadesi şu şekilde:
'Futbol dünyasını iyi bilirim, iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabii konuşacaklarımız. Ne büyük Galatasaray'a, ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur.''
TV başında taraftarına şirin efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002ye kadar, 2002'den 2019'a kadar tarihinizi bilirim. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın yiyorsa.
LEVENT ŞAHİN: ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Sivasspor’a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, kendileri için önemli olanın şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmek olduğunu söyledi.
Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, “Bizim için önemli olan bugün buraya şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmekti. Takımda bugün bir revizyona gidildi. Sonuç ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem Türkiye kupasında bu güne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki, onlar da ne oyundan ne de skordan memnun değillerdir. Gönül kazanıp dönmek isterdi. Maalesef olmadı. Şimdiki düşüncemiz yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamaktır. Çünkü çok zorlu süreçlerden geçtik. Bu maçı tekrar oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda tek odaklandığımız şey şampiyonluk kutlamaları” dedi.
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