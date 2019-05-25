Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"
GeriFutbol Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.05.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Sivasspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Rakiplerine seslenen Şaş'ın ifadesi şu şekilde:

'Futbol dünyasını iyi bilirim, iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabii konuşacaklarımız. Ne büyük Galatasaray'a, ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur.''

TV başında taraftarına şirin efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002ye kadar, 2002'den 2019'a kadar tarihinizi bilirim. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın yiyorsa.

LEVENT ŞAHİN: ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Sivasspor’a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, kendileri için önemli olanın şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmek olduğunu söyledi. 

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, “Bizim için önemli olan bugün buraya şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmekti. Takımda bugün bir revizyona gidildi. Sonuç ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem Türkiye kupasında bu güne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki, onlar da ne oyundan ne de skordan memnun değillerdir. Gönül kazanıp dönmek isterdi. Maalesef olmadı. Şimdiki düşüncemiz yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamaktır. Çünkü çok zorlu süreçlerden geçtik. Bu maçı tekrar oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda tek odaklandığımız şey şampiyonluk kutlamaları” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hasan Şaş: "Tarihinizi iyi bilirim"
Okan Buruk kalacak mı? Açıkaldı
Şenol Güneş: Beşiktaş yönetimi gitmemi istedi
Ersel Uzğur: "Olumsuzluklara rağmen iyi iş çıkarttık"