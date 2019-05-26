Hasan Şaş kupayı düşürüyordu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yaşanan bir olay, gecenin anlarından biri oldu.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra kupa bir anda ellerinin arasından kayıverdi.
Neyse ki Şaş, gösterdiği refleks ile kupayı tekrar kavradı tutmayı başardı. Bu esnada sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera'nın da yüreği ağzına geldi. Hasan Şaş'ın kafasına şaka yollu dokundu.
ZAFER MÜZE ÖNÜNDE
Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın, statta bulunan müzenin önüne ‘22’ sayısının maketi konuldu.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sene kariyerindeki 22. zaferi ise ölümsüzleştirildi. Türk Telekom Stadı’nın içinde bulunan müze önünde üzerinde 22 yazılı özel taşlarla süslenmiş dev maket kondu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu maketin önünde bol bol fotoğraf çektirerek, 22. zaferlerini ölümsüzleştirdiler.
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