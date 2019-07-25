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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Rizespor'un her yerde taraftarı olmalı..."

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Hasan Kartal: "Rizespor'un her yerde taraftarı olmalı..."

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, takımın yeniden yapılandırılması, yeni sezon planlaması, hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonki kadronun büyük kısmının kiralık oyunculardan oluştuğunu belirten Kartal, "Bizim takımın bir iskeleti yok. Sporcularımızın çoğu kiralıktı. Bunların çoğu da gitti. Şimdi ise bir iskelet oluşturuyoruz." dedi.

Kartal, sıfırdan bir takım kurdukları için zorlandıklarını vurgulayarak, "Biz de iskelet olsaydı üstüne 4 tane oyuncu alırdık ama böyle olmayınca epey bir sıkıntı çekiyoruz. Şimdiki transferlerimizle iskeleti yapılandırıyoruz. Onun için hiç yanlış yapmamamız lazım. Oynatmadığımız oyuncuyu almamamız lazım. Şimdi temel oluşturuyoruz. Bu sene temeli iyi bir şekilde atarsak binayı daha iyi kurarız. İnşallah sonraki sezonlarda daha rahat olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sene kiralık oynayan sporcuların ayrılmasından sonra yeni yapılanmaya gittiklerini aktaran Hasan Kartal, transfer çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini dile getirdi.

Kartal, Rizespor'un geçen sezonun ilk yarısını kötü geçirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben 7'nci haftada başkan oldum. İlk yarıyı 12 puanla bitirdik. Ondan sonra ara transferler yaptık. Transferlerdeki düşüncemiz kulübümüzün ekonomik yapısını korumaya yönelikti. Uzun süreli 2-3 yıllık sözleşmeler yapsaydık ve kulüp bir alt lige düşseydi ekonomik açıdan kötü bir yük sırtlanmış olacaktık. O yükü kaldırmak zorlu olacaktı. Biz de kiralık oyuncularla oynamaya başladık. Çünkü önümüzü net bir şekilde göremiyorduk. Rizespor'un düşmesi aklımın ucundan geçmedi ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazımdı. Gelen oyuncuların hepsinin iyi olması sebebiyle ikinci yarının flaş takımı olduk."

Başkan Kartal, transferde oyuncunun maliyeti ile yaşına da çok dikkat ettiklerini kaydetti.

Kiralık oyuncuların yakaladıkları çıkış sonrası onları elde tutmanın zorlaştığına değinen Kartal, "Futbolcular Rize'yi pek tercih etmiyor. İstanbul, Ankara gibi merkezi yerleri daha çok tercih ediyorlar. Bu yüzden kiralık oyuncularla sözleşme yapma şansımız çok zayıf oldu. Biz de yeni bir ekip kurmak için kolları sıvadık. Geçen sene yakaladığımız havayı yakalamak için arayış içerisinde girdik. İsim yapmamış parlayamamış oyunculara yöneldik. Örneğin, Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan ancak Rize'de oynayınca kendini gösterme ihtimali olan oyuncularla anlaştık. Transferlerimiz bu yönde ilerliyor. Epey bir transfer yaptık ama daha devam edeceğiz. Yeni transferleri Bolu kampına yetiştiririz diye umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Kartal: Rizesporun her yerde taraftarı olmalı...

- Rizespor'un her yerde taraftarı olmalı

Başkan Hasan Kartal, kulübün yeni bir yapılanmayla beraber kurumsallaşma yönünde de önemli atılımlar yaptığına değindi.

Deplasman maçlarına taşıma taraftarlarla gitmek istemediklerini söyleyen Kartal, "Gittiğimiz yerde bizim kotamızı dolduracak kadar taraftarımızın olması lazım. Bunun için çalışmalar yapıyorum, uğraşıyorum. Sivas'ta, Kayseri'de her gittiğimiz yerde 'Benim ikinci takımım Rizespor'dur.' diyebilecek bir taraftar grubumuzun olması lazım. Bunun için bazı bölgelerde altyapı tesislerini kurdurup, çocukları oraya çekmek istiyorum. Çocuklardan başlamak lazım diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak gençlerle iletişim halinde olduğunu belirten Kartal, "Biz Rizespor'u daha tam oturtamadık. Her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Kurumsallaşmaya daha fazla önem vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı. 

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