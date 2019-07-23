Rizespor'da 6 Fenerbahçeli!
Vedat Muriqi’ye karşılık genç futbolcular Tarık, Mahsun, Burak ve Oğuz Kağan’ı alan yeşil mavililer, Barış ve Frey’i de istiyor.
Vedat Muriqi’ye karşılık Fenerbahçe’den 3.5 milyon Euro para artı Oğuz Kağan Güçtekin’i 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan’ı ise bonservisleriyle alan Çaykur Rizespor, sarı lacivertli takımdan iki futbolcuya daha göz dikti.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi, Barış Alıcı ve Michael Frey’i kiralık olarak renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Barış’ın transferi imza aşamasına gelirken, Frey’in yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Frey ve Barış, Rizespor’a giderse Fenerbahçe’den Doğu Karadeniz temsilcisine gidecek futbolcu sayısı 6’yı bulacak.
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