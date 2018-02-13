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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Hasan Çavuşoğlu: Hakemlerden canımız çok yandı
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Futbol
13.02.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Hasan Çavuşoğlu: Hakemlerden canımız çok yandı

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, "Hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Takımın Süper Lig'e ilk çıktığı sezonda koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ancak bu yıl, geçen yıldan daha da zor. Küme düşme potasının yakınındayız. Özellikle son oynadığımız Karabük ve Konya maçları hiç beklemediğimiz sonuçlar oldu. Karabük maçında çok iyi oynamadık ve yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Rakipten de gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Çok üzüldüğümüz bir maçtı. Atiker Konyaspor maçı dönüm maçıydı. Teknik ekip ve oyuncularımız maça çok iyi hazırlandı. Mesaimizin tüm zamanını da kulüpte harcadık ama maalesef Atiker Konyaspor maçında 2-1 mağlup olduk" dedi.

"KARARLAR ALEYHİMİZE"

Konyaspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "Hakemin verdiği ve vermediği pozisyonlar bizim aleyhimize gelişti. Verilmeyen 3 penaltımız var ve bizim aleyhimize verilen penaltı da net değil. Ben hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef" diye konuştu.

"BU TÜR DESTEK OLMAZ"

Başkan Çavuşoğlu 6 yıldır kulübün yönetiminde başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bu sürede 2 şampiyonluk ve Süper Lig'de de ilk yılımızda hedeflediğimizi gerçekleştirdik. Buna rağmen şehrin kulübe destek olması noktasında çok çalışmamıza rağmen istediğimize ulaşamadık. Konya maçına gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. Üzüldük. Sahaya yabancı madde atan ve çirkin tezahüratta bulunanları da taraftarımız olarak kabul etmiyoruz. Bunlara inşallah yasak getirilecektir. Bu tür destek olmaz. Alanyaspor yönetiminin yaptıklarını görmezden gelenler var. Biz Alanyaspor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Şu anda daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var. 6 yıl önce takım kayyuma gitmeden önce gazeteciler sahip çıktı, daha sonra bizler geldik. O zaman Alanyaspor'un durumu da belliydi. İcra dosyaları kapıdaydı. Biz o zaman bu takımı 1'inci Lig'e, Süper Lig'e çıkaracağız demedik. Bizim de şevke ihtiyacımız var. Bu şehir sadece taraftarlardan ibaret değil. Şehrin takımına sahip çıkması herkesin boyun borcu."

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