Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'
A Milli Futbol Takımı ve ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hamit Altıntop, yabancı kuralı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Hamit, önceliğin altayapıya verilmesi gerektiğini dele getirdi ve, "Herkes atıp tutuyor, sen 5 yabancı al. Kimse sana karışmıyor? Temelde çok pislik var, toz var. Kimse karışmıyor." yorumunda bulundu. İşte Hamit'in o açıklamaları...
Yabancı sınırı gelirse...
"Siz yabancı sınırlaması getirirseniz burada Türk futbolcu ister istemez daha güçlü olacak ama eli daha güçlü olacak. Ben buraya geldiğimde kalite istiyorum."
Kaliteli oyun istiyorum
"Tabiki kaliteli futbol görmek istiyorum, kaliteli gol, kaliteli orta, kaliteli oyun görmek istiyorum."
Sen 5 yabancı al kimse karışmıyor
"Burada herkes atıp tutuyor! Sen 5 yabancı al, kimse sana karışmıyor?"
Zihniyetin değişmesi gerek
"Bizim üretmemiz gerekiyor. Al, 10 tane yabancı al istersen. Ancak önce üretmemiz gerekiyor, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Hocalarımızı, altyapımızı değiştirmemiz gerekiyor."
Pislik var çamur var
"Bizde bir kural değişiyor, 2 yıl sonra yine değişir herhalde! Hep bir bahane üretiliyor. Temelde çok pislik var, çok toz var. Kimse buna el atmıyor."
Herkes rahatına düşkün
"Fedakarlık gerekiyor ancak herkes rahatına düşkün. Önemli olan iyi hocaları getirmek.Anadolu'da akşam 18:00'da bir sahada 6 tane takım antrenman yapıyor. Önce bunları düzeltelim biz. Şimdi aidat ödemiyor diye idman yapamıyorlar."
Önceden mahalle takımı vardı, aidat yoktu
"Mahalle takımları vardı eskiden; Adam çocuğunu götürüyordu, hevesini kırmıyordu ya. Belki her zaman oynayamıyordu ama aidiyet duygusu var. Şimdi giremezsin, aidatını ödedin mi? deniyor!"
Ozan Kabak'ın en önemli özelliği...
"Ozan Kabak'ın en önemli yanı duygusallık yapmıyor. Porto maçında bir hata yaptı ama devam etti. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlarımız da duygusallık yapmasın. Hakan top mu ezdi? Bir daha oynasın. Kaleye şutu bir daha atsın. Özelliği o, bırakmasın bunu."
Lucescu'yu tebrik etmek lazım
"Lucescu hiç kimseyi dinlemeden 21-22 yaş ortalamalı bir milli takımla oynadı. Tebrik etmek lazım. Türk hoca bunu yapabilir miydi?"
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