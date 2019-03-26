Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'
GeriFutbol Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.03.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'

A Milli Futbol Takımı ve ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hamit Altıntop, yabancı kuralı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Hamit, önceliğin altayapıya verilmesi gerektiğini dele getirdi ve, "Herkes atıp tutuyor, sen 5 yabancı al. Kimse sana karışmıyor? Temelde çok pislik var, toz var. Kimse karışmıyor." yorumunda bulundu. İşte Hamit'in o açıklamaları...

Yabancı sınırı gelirse...
"Siz yabancı sınırlaması getirirseniz burada Türk futbolcu ister istemez daha güçlü olacak ama eli daha güçlü olacak. Ben buraya geldiğimde kalite istiyorum."

Kaliteli oyun istiyorum
"Tabiki kaliteli futbol görmek istiyorum, kaliteli gol, kaliteli orta, kaliteli oyun görmek istiyorum."

Sen 5 yabancı al kimse karışmıyor
"Burada herkes atıp tutuyor! Sen 5 yabancı al, kimse sana karışmıyor?"

Zihniyetin değişmesi gerek
"Bizim üretmemiz gerekiyor. Al, 10 tane yabancı al istersen. Ancak önce üretmemiz gerekiyor, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Hocalarımızı, altyapımızı değiştirmemiz gerekiyor."

Pislik var çamur var
"Bizde bir kural değişiyor, 2 yıl sonra yine değişir herhalde! Hep bir bahane üretiliyor. Temelde çok pislik var, çok toz var. Kimse buna el atmıyor."

Herkes rahatına düşkün
"Fedakarlık gerekiyor ancak herkes rahatına düşkün. Önemli olan iyi hocaları getirmek.Anadolu'da akşam 18:00'da bir sahada 6 tane takım antrenman yapıyor. Önce bunları düzeltelim biz. Şimdi aidat ödemiyor diye idman yapamıyorlar."

Önceden mahalle takımı vardı, aidat yoktu
"Mahalle takımları vardı eskiden; Adam çocuğunu götürüyordu, hevesini kırmıyordu ya. Belki her zaman oynayamıyordu ama aidiyet duygusu var. Şimdi giremezsin, aidatını ödedin mi? deniyor!"

Ozan Kabak'ın en önemli özelliği...
"Ozan Kabak'ın en önemli yanı duygusallık yapmıyor. Porto maçında bir hata yaptı ama devam etti. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlarımız da duygusallık yapmasın. Hakan top mu ezdi? Bir daha oynasın. Kaleye şutu bir daha atsın. Özelliği o, bırakmasın bunu."

Lucescu'yu tebrik etmek lazım
"Lucescu hiç kimseyi dinlemeden 21-22 yaş ortalamalı bir milli takımla oynadı. Tebrik etmek lazım. Türk hoca bunu yapabilir miydi?"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...