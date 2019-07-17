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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Hakan Arıkan, Kayserispor'da! | Transfer haberleri...

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Hakan Arıkan, Kayserispor'da! | Transfer haberleri...

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Hakan Arıkan'ı transfer etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan'ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.

Bugün Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.

Hakan Arıkan kimdir?

17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi.

2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Hakan Arıkan, geldiği sezon PTT 1.Lig'de sarı kırmızılı temsilcimiz lig şampiyonu olmuştu. Tecrübeli eldivenin 2 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de Spor Toto 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı

Geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci 21 maçta görev alıp 1815 dakika sahada kaldı.

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Hakan Arıkan, Kayserisporda | Transfer haberleri...

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