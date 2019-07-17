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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz"

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Hikmet Karaman: "Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz"

2019-2020 sezonu öncesi ilk etap kampını tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor’un tecrübeli çalıştırıcısı Karaman, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Taraftarın öneminden bahsederek sözlerine başlayan Karaman, "İyi organize olan taraftarımız var. Bu sayının çoğalması gerekiyor. Bu sadece taraftarın elinde değil. Belki de bizim taraftarlardan sorumlu yöneticimizin de daha iyi çalışması ve onlara yardımcı olması gerekiyor. Çünkü işte kapalı kale taraftar grubumuz var. Takımımızdaki beklentinin yüksek olduğunu biliyorum. Ortada ekonomik bir tablo var. Şu anda yeni bir yapılanma dönemindeyiz, çok çalışacağız. Bunun için taraftarlarımızdan tam destek bekliyoruz" dedi.

"ALTYAPIDAN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUZ"

DHA’ya yaptığı açıklamada, altyapıdan oyuncu yetiştirilmediğini belirten Karaman, "Biz ’altyapıdan oyuncu gelmiyor’ diyoruz. Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz ki oyuncu gelsin. Bir sürü altyapı oyuncumuz var. İdmana çıkıyorlar ve hepsinin inanılmaz eksiği var. Kalecisinden tut, bütün oyuncusuna kadar biz oraya bu performansa sahip hocaları getirmezsek olmaz. Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığım dönemde Enes Ünal’ı ben 16-17 yaşında UEFA maçında oynattım. Bana demediklerini bırakmadılar. Türkiye’de çok oyuncu var. Kayserispor’da da çok oyuncu bulunuyor. 2004-2005’de burada çalışırken İlhan, Kemal, Kamber ve 5-6 kişiyi profesyonel yaptım. Bunlar Kayseri’nin çocukları. Sonra 2018’de yeniden geldim ve bakıyorum ki profesyonel olmuş A takıma girmiş bir tane oyuncu yok. Şimdi yine aldık 3-4 aydır benimle idman yapan 5-6 kişiyi de burada profesyonel yaptım" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA ÇALIŞABİLMEM İÇİN AVRUPA MAÇI OYNAMAM LAZIM"

Türk teknik direktörlerinin Avrupa takımlarında görev alabilmesinin sportif başarı ile geleceğini söyleyen Karaman, "Benim yurtdışında çalışabilmem için UEFA maçları, Şampiyonlar Ligi’nde oynamam lazım. Orayı oynamadan gidip ilk 10’a giren ya da düşme hattında olan takımların hocalarını kimse almaz. UEFA’da görüyor, takip edebiliyor ve seni alıyor onun dışında çok zor, gidemiyorsun" şeklinde konuştu.

"KİTAP YAZDIĞIM ZAMAN YER YERİNDEN OYNAR"

İleride kitap yazmak gibi düşüncesinin olup olmadığının sorulması üzerine de Karaman, şunları söyledi:

"Kitap yazmayı kesinlikle düşünüyorum. Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar. Antrenörlüğü bıraktığım zaman kitap yazacağım. Yaşadıklarımı hiç saptırmadan hepsini anlatacağım. Bir biyografi yazacağım."

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Hikmet Karaman: Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz

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