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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.09.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Hacettepe - Yukatel Denizlispor: 0-4

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Hacettepe - Yukatel Denizlispor: 0-4

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2’nci Lig ekibi Hacettepe’yi 4-0 yenerek 4’üncü tura çıktı.

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

HACETTEPE: Burak Çapkınoğlu, Ali Eren Karadağ, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Metehan Mert, Serdarcan Eralp, Çayan Poshoroğlu, İbrahim Karadavut (Dk. 74 Mustafa Hüseyin Seyhan), Furkan Temir (Dk. 56 Muhammed Ali Barutcu), Ozan Can Dursun (Dk. 63 Mehmet Can Güngör), Yağız Suat Bolat

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki Yavru, Sackey, Kadir Kurt, Kerem Can Akyüz, Mbamba, Recep Niyaz, Oscar Estupinan, Olcay Şahan (Dk. 73 Sacko), Burak Çalık (Dk. 46 Emre Sağlık), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Sedat Şahintürk)

GOLLER: Dk. 8 ve 72 Oscar Estupinan, Dk. 50 Recep Niyaz, Dk. 77 Ali Eren Karadağ (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Oscar Estupinan, Dk. 45+2 Zeki Yavru, Dk. 63 Tolgahan Acar, Dk. 85 Sedat Şahintürk (Yukatel Denizlispor), Dk. 63 Yağız Suat Bolat, Dk. 69 Metehan Mert (Hacettepe)

Maçtan önemli dakikalar

8’inci dakikada Yukatel Denizlispor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Burak Çalık’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca Denizlispor, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

50’nci dakikada Denizlispor farkı 2’ye çıkardı. Soldan cezasına giren Sedat Şahintürk’ün ortasında Recep Niyaz, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu: 0-2.

72’nci dakikada konuk ekip farkı açtı. Olcay Şahan’ın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2’nci, takımının ise 3’üncü golünü kaydetti: 0-3.

77’nci dakikada Mbamba’nın uzun pasında topu kontrol edip soldan ceza sahasına giren Sacko, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Hacettepe’nin savunma oyuncusu Ali Eren’in ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 0-4.

Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.


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