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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: Sahamızda kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz.

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Yücel İldiz: Sahamızda kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz.

Süper Lig'de ilk 5 haftayı 8 puanla 5. sırada geçen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, lig ve kupada iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takımının ligde verdiği mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Oynadıkları her müsabakada oyun kalitelerinin üzerine koyarak ilerlediklerini ifade eden İldiz, "Konyaspor maçı hariç, oynadığımız her karşılaşmadan alnımızın akıyla çıktık. Son oynadığımız Kayserispor maçının 20'nci dakikasından itibaren oyunu forse ettik. Futbol adına sahada güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz hâlâ var. Bunun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilerleyebildikleri kadar gitmek istediklerini kaydeden İldiz, "Yaklaşık 1.5 sezondur buradayım. Alışık olduğumuz bir sistem vardı. Yavaş yavaş bu sistemi değiştirmeye başladık. Bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız hazır olunca çok daha iyi işler yapacağımıza eminim. Zorlu bir döneme gireceğiz. Her maç çok zor. Kupa maçında Hacettepe ile oynayacağız. Hafta sonu ise Kasımpaşa maçımız var. Biz kupayı da çok ciddiye alıyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligde cumartesi günü Kasımpaşa ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarını anlatan İldiz, "Kasımpaşa maçı oldukça önemli bir karşılaşma. İyi bir kadroları var. Sezona iyi başlayamadılar. Oynadıkları her maçı kazanabilirlerdi. Şanssızlıklar yaşadılar. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Bizim de iyi bir gidişatımız var. Sahamızda kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah bu takım onları mahcup etmeyecek" dedi.

KUPADA RAKİP HACETTEPE

Yukatel Denizlispor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Hacettepespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan bu turda, rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Yücel İldiz: Sahamızda kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz.

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