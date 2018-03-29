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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
29.03.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Gyan, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

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Gyan, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

Kayserisporlu futbolcu Asamoah Gyan, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçını taraftarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.

Ganalı futbolcu, antrenman sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezonun 10'uncu haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında Kayserispor'un beraberlik golünü atan Asamoah Gyan, "Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.
Gyan, "Sezonun ilk yarısında iyi bir sonuç almıştık. Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımıza her zamanki yaptıkları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Onlar ellerinden gelen desteği verirlerse bu bize de yansır ve takımı ateşler" şeklinde konuştu.
Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında attığı golün hatırlatılması üzerine ise Gyan, "Önemli olan galip gelmemiz. Kimin gol attığı önemli değil. Takımımızın yenmesi önemli. Ama tabii ki hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim. Burada da olumlu sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Bu arada Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27. Haftasında sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Takım idmanın ikinci kısmında ise koşu ve taktik çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Milli takım kamplarında olan Silviu Lung, Cristian Sapunaru ve Artem Kravets ile omzundan sakatlanarak sezonu kapatan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmana katılmadı. Boğaz enfeksiyonu geçiren Tiago Lopes de düz koşu yaptı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN MORAL ZİYARETİ
Kayseri'de zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundular. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ne gelen zihinsel engelli çocuklar, futbolcular ve kulüp başkanı Erol Bedir ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürü, sorumlu öğretmenler ile antrenman sahasına gelen 22 öğrenciye kulüp tarafından Kayserispor kaşkolü hediye edildi. Okul Müdürü Serkan Karakaya, "Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a destek amaçlı olarak ziyarete geldik" dedi.

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