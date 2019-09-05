Gustavo Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun, sarı lacivertli takıma gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun sarı lacivertli takıma gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun kendi cebinden 1 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Haberin detayında Fenerbahçe'nin 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun, Marsilya yönetiminin bonservisinde indirime gitmemesi üzerine fedakarlık yapıp 1 milyon euroyu kendi cebinden ödediği iddia edildi.
Gustavo, dün Fenerbahçe'de ilk idmanına çıkıp yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı.
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