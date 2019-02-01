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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Güneş istedi, Kagawa 5 saatte Kartal oldu
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Futbol
İsmail ER
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güneş istedi, Kagawa 5 saatte Kartal oldu

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Güneş istedi, Kagawa 5 saatte Kartal oldu

Ümraniye’de çarşamba günü Şenol Güneş, gazetecilerle sohbetinde “Transfer istemiyorum” dedi. Bunun üzerine Orman, “Çalışmaları durdurun” talimatı verdi. Oysa aynı saatlerde transfer komitesi, Kagawa’nın işini bitirmek üzereydi. Yoğun telefon trafiğinde Güneş de ikna olunca, Japon yıldıza imza attırıldı. Böylece Güneş’in sözlerinden 5 saat sonra Kagawa, Kartal oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün gazetecilerle Ümraniye’de gerçekleştirdiği buluşmada “Bu saatten sonra yapılacak bir transferin çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yönetime transfer istemiyorum dedim” demesinin üzerinden 5 saat geçtikten sonra siyah beyazlı yönetim Kagawa ile anlaştı. Yönetim, çarşamba gecesi oyuncuyla anlaştıktan sonra Güneş’in de olurunu alınmasının ardından imzayı attırdı.

BAŞKANDAN TALİMAT GİTTİ

Ancak bu devre arasının en çok ses getiren imzasından önce, ilginç gelişmeler yaşandı. Başkan Fikret Orman, Güneş’in “Transfer istemiyorum” sözlerinden sonra transfer komitesi başkanı Umut

Güner ve üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na “Madem hoca istemiyor, çalışmaları durdurun” talimatı verdi. Oysa transfer komitesi 1 haftadır çalıştıkları Kagawa’yı imza aşamasına getirmişti.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Güner ve Yazıcoğlu, yönetici Hüseyin Yücel’i de aralarına katarak bir kriz masası oluşturdu. Yoğun bir telefon trafiği başladı. Güneş’e “Hocam Kagawa hakkında ne düşünüyorsun?” diye soruldu. Güneş de “Çok iyi bir oyuncu” dedi. Bunun üzerine Japon futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı bilgisi verildi. Güneş de alınmasına onay verdi. Böylece sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacak olan Kagawa’ya imza attırıldı. Bedelsiz ve satın alınma opsiyonuyla kiralanan oyuncu için bonservisi alınırsa 2 milyon Euro ödenecek.

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