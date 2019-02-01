Güneş istedi, Kagawa 5 saatte Kartal oldu
Ümraniye’de çarşamba günü Şenol Güneş, gazetecilerle sohbetinde “Transfer istemiyorum” dedi. Bunun üzerine Orman, “Çalışmaları durdurun” talimatı verdi. Oysa aynı saatlerde transfer komitesi, Kagawa’nın işini bitirmek üzereydi. Yoğun telefon trafiğinde Güneş de ikna olunca, Japon yıldıza imza attırıldı. Böylece Güneş’in sözlerinden 5 saat sonra Kagawa, Kartal oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün gazetecilerle Ümraniye’de gerçekleştirdiği buluşmada “Bu saatten sonra yapılacak bir transferin çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yönetime transfer istemiyorum dedim” demesinin üzerinden 5 saat geçtikten sonra siyah beyazlı yönetim Kagawa ile anlaştı. Yönetim, çarşamba gecesi oyuncuyla anlaştıktan sonra Güneş’in de olurunu alınmasının ardından imzayı attırdı.
BAŞKANDAN TALİMAT GİTTİ
Ancak bu devre arasının en çok ses getiren imzasından önce, ilginç gelişmeler yaşandı. Başkan Fikret Orman, Güneş’in “Transfer istemiyorum” sözlerinden sonra transfer komitesi başkanı Umut
Güner ve üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na “Madem hoca istemiyor, çalışmaları durdurun” talimatı verdi. Oysa transfer komitesi 1 haftadır çalıştıkları Kagawa’yı imza aşamasına getirmişti.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Güner ve Yazıcoğlu, yönetici Hüseyin Yücel’i de aralarına katarak bir kriz masası oluşturdu. Yoğun bir telefon trafiği başladı. Güneş’e “Hocam Kagawa hakkında ne düşünüyorsun?” diye soruldu. Güneş de “Çok iyi bir oyuncu” dedi. Bunun üzerine Japon futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı bilgisi verildi. Güneş de alınmasına onay verdi. Böylece sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacak olan Kagawa’ya imza attırıldı. Bedelsiz ve satın alınma opsiyonuyla kiralanan oyuncu için bonservisi alınırsa 2 milyon Euro ödenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle