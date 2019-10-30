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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Göztepe'ye hoca dayanmıyor

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Göztepe'ye hoca dayanmıyor

Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenilip düşüşe geçen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası camiada şok etkisi yaratırken, sarı-kırmızılılara Başkan Mehmet Sepil döneminde çalıştırıcı dayanmadı.

Göz-Göz'ü 2014-2015 sezonunda Hüseyin Altınbaş'tan devralan Mehmet Sepil, sürekli istikrardan yana açıklamalar yapsa da şu ana kadar 9 farklı teknik direktörle çalıştı. Göztepe'de Mehmet Sepil döneminde sadece Tamer Tuna 2017-2018'de Süper Lig'de bir sezonu tamamlarken, diğer çalıştırıcılar ise maratonu bitiremeden ya istifa etti ya da görevinden alındı.

İLK GİDEN SUAT KAYA OLDU

Mehmet Sepil, başkanlığı döneminde ilk olarak kulübü devraldığında dümende olan Suat Kaya ile çalıştı. Göztepe'nin 2. Lig'de mücadele ettiği 2014-2015 sezonunda Suat Kaya, Mehmet Sepil tarafından görevinden 9. haftada alındı ve yerine Metin Diyadin dümene geçti. Sepil'in, Diyadin'in imza töreninde yaptığı "Ben şirkette çaycımı dahi değiştirmedim, emekli ettim. Metin Diyadin'le uzun yıllar çalışacağım" açıklaması hafızalarda yer edinirken, tecrübeli teknik adam 2. Lig'de Göztepe'yi şampiyon yaptı. Ancak Metin Diyadin'in Göztepe macerası ertesi sezonun ikinci yarısında sona erdi. 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam 20. hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından İzmir'den ayrıldı. Sepil bu kez rotayı Önder Özen'e çevirdi. Ancak Özen de Göztepe'de sadece 6 hafta tutunabildi.

KADERLERİ DEĞİŞMEDİ

Metin Diyadin ve Önder Özen'in ardından 2015-2016'nın son haftalarında takım bu kez Mehmet Aurelio'ya emanet edildi. Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı son 7 haftayı tamamladıktan sonra Göztepe'den gitti. Ertesi sene ise Okan Buruk, Göztepe ile sözleşme imzaladı. Mehmet Sepil, Buruk'a her zaman destek vereceğini ve genç çalıştırıcının arkasında olacağını söylese de Okan Buruk 25. hafta sonunda istifasını verdi. Buruk'un yerine getirilen Yılmaz Vural o sezon Göztepe'yi Play-Off'lardan Süper Lig'e çıkardı ve camianın 14 yıllık hasreti son buldu. Fakat Göztepe'de kalması beklenen Yılmaz Vural da Play-Off'lar biter bitmez gidenler listesine adını yazdırdı. 

TAMER TUNA'NIN İLK DÖNEMİ

Mehmet Sepil, Süper Lig'deki ilk sezonda sürpriz bir kararla Tamer Tuna'yla anlaşma sağladı. Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de teknik adamlık deneyimi yaşayan Tamer Tuna, büyük bir çıkış yaparak 2017-2018 sezonunda Göztepe'yi 6'ncılığa taşıyıp büyük başarı elde etti. Ancak Tuna ile Sepil'in arası sezon sonu açıldı. Mehmet Sepil, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğim" diyerek Tamer Tuna ile bağları kopardı. Tuna'nın gittiği aynı gün bu kez diğer bir genç teknik adam Bayram Bektaş sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcısı oldu. Tamer Tuna gibi ilk kez Süper Lig'de çalışan Bektaş, Sepil'in destek açıklamalarına rağmen 2018-2019'un 15. haftasında Göztepe'den ayrıldı.

SEPİL'İN AÇIKLAMASI İSTİFA GETİRDİ 

Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine 17. haftada Kemal Özdeş getirildi. Kemal Özdeş'in da kaderi meslektaşları gibi oldu ve İzmir temsilcisi ile 7 maça çıkan tecrübeli teknik adam ayrılık rüzgarına kapıldı. Göztepe'de geçen sezonun 24. haftasında Tamer Tuna ikinci kez kulübe geri döndü. Kümede kalma savaşı veren Göztepe'ye kurtarıcı olarak getirilen 43 yaşındaki çalıştırıcı, takımı ligde tutmayı başardı. Bu sezon da Göztepe ile kariyerine devam eden Tuna 9 hafta sonunda istifa mektubunu yönetime iletti. 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası bir kez daha Mehmet Sepil'le ters düşen Tuna, başkanın hafta başında yaptığı, "Hakemler kötüydü. Ancak hocalarımızın ve futbolcuların performansı da kötüydü. Gidiş iyi gidiş değil" açıklamasının ardından görevini bıraktı. 

ARAYIŞLAR BAŞLADI 

Teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasını kabul eden Göztepe'de yeni çalıştırıcı için arayışlar başlarken, adaylar da netleşti. Bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Hamza Hamzaoğlu, Tayfun Korkut, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gibi isimler camiada konuşulmaya başlandı. Şu an yurt dışında olan Başkan Mehmet Sepil'in en geç Trabzonspor maçından sonra yeni teknik direktörle sözleşme imzalayacağı açıklandı. Yönetimin ise şimdilik Kafkas üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi. Göztepe'yi yeni bir teknik adam gelene kadar Altyapı Koordinatörü Yüksel Can çalıştıracak. 

Göztepeye hoca dayanmıyor

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