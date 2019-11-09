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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!

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Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!

Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor. Ligde 12 puanla 12. sırada bulunan Göztepe, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçında deplasmanda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.


İki takım arasında 15. randevu
Göztepe ile Yeni Malatyaspor, yarın tarihinde 15. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sergen Yalçın kulübede yok
Yarın 14.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Göztepe'de Mosorro sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanı sıra 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın saha kenarında bulunamayacak.

Göztepenin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak

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