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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Göztepe'nin savunması çöktü

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Göztepe'nin savunması çöktü

 Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste önce Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe'de savunma ve kale alarm vermeye başladı.

İlk 7 haftada sadece 5 gol yiyerek müthiş bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son 2 haftada ise kalesinde 6 gol gördü. 2 haftaya kadar ligin en az gol yiyen ekibi olan Göztepe, 9. hafta sonunda unvanını kaybetti. Toplam 11 kez kalesini rakiplerine açan Göz-Göz, 9 gol yiyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile 10 gol yiyen BTC Türk Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'un gerisinde kaldı. Özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında hem defansta hem de kalede yapılan hatalar teknik heyeti oldukça üzdü. Hakem hatalarından da veryansın eden teknik direktör Tamer Tuna'nın kaleci Beto olmak üzere tüm oyuncularına ciddi uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Göztepe'nin bu sezon iç sahada gösterdiği performans da taraftarı endişelendirdi. Geride kalan haftalarda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda henüz zirve yarışı veren rakiplerle oynamayan Göztepe, buna rağmen 5 maçta 8 puan kaybetti. Evinde Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilip Denizlispor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, sadece Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanabildi. Göztepe deplasmanda ise hiç galibiyet yüzü göremedi. Dış sahada 4 karşılaşmaya çıkan Göztepe 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Önünde zorlu bir fikstür olan Göztepe 4 haftada ilk 4 sırada yer alan Trabzonspor (D), BTC Türk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor (D) ve Fenerbahçe ile oynayacak. Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil, son Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası hem teknik heyet hem de futbolcular için uyarı açıklaması yapmıştı.

KUPADA RAKİP SİVAS BELEDİYESPOR
Süper Lig'de üst üste yenilgilerle düşüşe geçen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maçın biletleri 11 TL olarak belirlenirken, sadece kapalı tribünün taraftara açılacağı bildirildi. Göztepe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan orta saha Poko ile tedavileri devam eden Napoleoni ve Eren maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna sahaya genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak.

Göztepenin savunması çöktü

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