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Futbol
21.12.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Göztepe'den Miroslav Stoch sürprizi! | Transfer Haberleri

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Göztepe'den Miroslav Stoch sürprizi! | Transfer Haberleri

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, bir dönem Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş olan Stoch'u gündemine aldı. İşte transferin detayları...

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.

Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

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Stoch İstanbulda işi abarttı
Stoch İstanbul'da işi abarttı!

Bonservis sorunu yok

Gündemdeki isim Miroslav Stoch. Fenerbahçe’nin eski yıldızı PAOK’ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak. (Fanatik)

Arda'nın Barcelona'daki golleri;

Göztepeden Miroslav Stoch sürprizi | Transfer Haberleri

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