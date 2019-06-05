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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
05.06.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Göztepe'den flaş karar! Yasin Öztekin...

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Göztepe'den flaş karar! Yasin Öztekin...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil'e de teklifi ilettiği vurgulandı.

Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.

Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi. Almanya'nın Borusia Dortmund takımında futbola başlayıp Türkiye'de ilk olarak Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Yasin, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaalatasaray'da oynadı.

Özellikle Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşayan deneyimli kanat, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı. Göz-Göz'ün devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.

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Göztepeden flaş karar Yasin Öztekin...

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