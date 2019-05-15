Göztepe'den açıklama! Bursaspor maçı...

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüz 32. ve 33 hafta fikstürlerinin açıklanmasının hemen ardından, 06.05.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı olarak başvurarak, Süper Lig’te küme düşecek takımları belirleyecek olan son 2 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebinde bulunmuştu. Ne yazık ki tüm ilgili takımlar için adil olduğuna inandığımız bu talebimize 14.05.2019 tarihinde Futbol Federasyonu’ndan sözlü olarak olumsuz yanıt gelmiştir.

Türkiye liglerinde genel teamül, şampiyonluk yarışı ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren ilgili takımların maçları, aynı gün ve saatte oynaması yönündedir. Son 10 yılın 9’unda 33. haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanmıştır. Lig tarihimizde belki de ilk defa son 2 haftaya girilirken ligden düşecek takımlardan sadece 1 tanesinin belirlendiği ve küme düşme hattında birçok takımın çok az bir puan farkıyla birbirleriyle yarıştığı bir sezon geçirmekteyiz. Kaldı ki Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere, dünyanın önemli liglerinde maç programı liglerin son haftalarında kulüplerden bir talep gerekmeksizin futbol federasyonlarının kendi iradesiyle aynı gün ve saatte oynanacak şekilde düzenlenmektedir. Bu durum, hem adaleti sağlamak açısından hem de UEFA’nın temel aldığı “Fair-Play” ilkesinin vazgeçilmez bir gereğidir.

Göztepe olarak 32 hafta boyunca emeğini, alın terini sahaya yansıtan diğer 17 Süper Lig kulübünün emeğine çok büyük bir saygı duyuyoruz. Tüm takımlarımız Türk futbolunu ileriye taşımak adına büyük bir özveri ile çalışmakta ve ciddi katkılar sağlamaktadır.

Oldukça kritik bir maça çıkılacak olmasına rağmen Göztepe ve Bursaspor gibi iki köklü kulübün camiaları arasında yıllardır süregelen örnek dostluğun bu maçla da değişmeyeceğini çok iyi biliyoruz.

33. hafta fikstürüne bakıldığında küme düşme hattını ilgilendiren maçlardan 2 tanesinin Pazartesi günü, 1 tanesinin ise Pazar günü oynanacak şekilde planlandığı görülmektedir. Bu maçların Pazartesi günü oynanması yönündeki kararı Türkiye Futbol Federasyonu hangi gerekçelerle vermiştir. Bu konuda yapılan müracaatlar hakkında kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu onurlu mücadelenin gölgelenmemesi ve yıllarca sürecek polemiklere mahal verilmemesi adına yaptığımız bu başvurunun reddini tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutmayın ki sizin göreviniz, adalet dağıtmaktır.

Hiçbir hakkaniyet esasına dayanmadan bu şekilde bir program yapan ve müracaatımıza rağmen bunu reddeden bir federasyonun takımlara adalet dağıtmasını mümkün görmüyoruz. Bu gerekçeyle mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe’mizin gözünde yok hükmündedir."

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