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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Bursaspor kritik virajda

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Bursaspor kritik virajda

Süper Lig'de adeta "kabus" gibi bir ikinci yarı geçiren Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek, 7 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme hattında kritik bir galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig'de adeta "kabus" gibi bir ikinci yarı geçiren Bursaspor, 32. haftada konuk olduğu Antalyaspor'u 1-0 yenerek, 7 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme hattında kritik galibiyete imza attı. İkinci yarıdaki 14 maçının sadece 1'ini kazanmış olarak Antalyaspor deplasmanına giden Bursaspor, elde ettiği galibiyetle tünelin ucunda ışık gördü. Puanını 33'e yükselten Bursa temsilcisi 16. sıraya çıkarken, son 2 haftaya girilirken umutlarını da arttırdı.

- Mesut Bakkal'ın ilk galibiyeti

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, ligde ilk galibiyetine ulaştı.
Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Antalyaspor maçı öncesinde çıktığı 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alıp, sadece 2 puan toplayabilmişti.
Takımının başında sezonu Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlayacak Bakkal, kümede kalma hedefinde yoğun mesai harcayacak.

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- Göztepe maçı kritik

Ligde 33 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü 34 puanla bir basamak üstünde bulunan Göztepe ile kritik bir maç oynayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kader maçına çıkacak yeşil-beyazlılar, kazanarak son haftaya düşme hattının üzerinde girmeye çalışacak. Bursaspor, rakibine mağlup olması durumunda ise bitime bir hafta kala ligden düşmeyi garantileyecek. Maçın beraberlikle tamamlanması durumunda ise Göztepe ile Bursaspor arasındaki puan farkı korunacak ancak sıralama Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuca göre şekillenecek.

- Göztepe son haftalarda formda

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Göztepe, son üç maçında başarılı bir performans ortaya koydu. İzmir temsilcisi, son 3 maçına şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i (2-0) ve Antalyaspor'u (4-1) yenip, Demir Grup Sivasspor ile de (3-3) berabere kaldı.

 

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