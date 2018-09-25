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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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25.09.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Göztepe'de yerliler, Fenerbahçe'de yabancılar attı

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Göztepe'de yerliler, Fenerbahçe'de yabancılar attı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada atılan 140 golün 98'i yabancı oyunculardan geldi. Bu periyotta Göztepe'nin bulduğu 6 golü de yerli oyuncular kaydetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle tamamlanan 6. haftanın ardından Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar 140 gol atıldı. 140 golün 98'i yabancı oyunculardan gelirken, yerli futbolcular 42 gol buldu.

MKE Ankaragücü'nden Bakary Kone, Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Evkur Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Ev sahibi takımların 82, deplasman temsilcilerinin 58 gol ürettiği ligde karşılaşmaların ilk yarılarında 63, ikinci devrelerinde ise 77 gol atıldı.

Göztepe'nin golleri yerlilerden

Çoğunlukla yabancı isimlerin gol ürettiği Süper Lig'de, ilk 6 haftada 6 gol bulan Göztepe'de tüm golleri yerli oyuncular üretti. Yasin Öztekin'in 3, Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın birer gol bulduğu sarı-kırmızılı ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçında da Sadık Çiftpınar Göztepe adına fileleri havalandırdı.

Göztepe'den sonra Galatasaray

Göztepe'den sonra yerli isimlerin en fazla gol ürettiği takım Galatasaray oldu. Yerli oyuncuların gole yüzde 57'lik katkı verdiği Galatasaray'da atılan 14 golün 8'i yerlilerden, 6'sı ise yabancı isimlerden geldi.

Eren Derdiyok'un 3, Serdar Aziz ve Emre Akbaba'nın 2 ve Sinan Gümüş'ün 1 gol ürettiği Galatasaray'da, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru 2, Fernando ise 1 gol attı.

MKE Ankaragücü'nden Kone de Galatasaray adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'da yabancılar attı

İlk 6 haftada 6 gol bulan Fenerbahçe ile 5 gole ulaşan Çaykur Rizespor'da ise tüm goller yabancı oyunculardan geldi. Fenerbahçe'de Ayew 2, takımdan ayrılan Josef de Souza ve Giuliano ile Eljif Elmas, Islam Slimani'nin birer golü bulunuyor.

Kasımpaşa'da atılan 12 golün 11'i, Beşiktaş'ta ise 11 golün 10'unu yabancı oyuncular kaydetti.

Gollerin çoğu yabancılardan

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada takımlardaki yerli ve yabancı oyuncuların buldukları gol sayıları şöyle: 

Takımlar Yerli Yabancı Toplam 

Akhisarspor 3 4 7 
Antalyaspor 5 5 10 
Atiker Konyaspor 3 7 10 
Aytemiz Alanyaspor 1 3 4 
Beşiktaş 1 10 11 
Bursaspor 1 3 4 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 3 5 
Çaykur Rizespor 1 4 5 
Demir Grup Sivasspor 2 4 6 
Evkur Yeni Malatyaspor 1 5 6 
Fenerbahçe 0 6 6 
Galatasaray 8 6 14 
Göztepe 6 0 6 
Kasımpaşa 1 11 12 
Kayserispor 1 4 5 
Medipol Başakşehir 2 9 11 
MKE Ankaragücü 2 6 8 
Trabzonspor 2 8 10 
TOPLAM 42 98 140 

Not: Kendi kalelerine atılan goller takımların lehine tabloda yer almıştır.

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