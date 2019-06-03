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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Göztepe’de Jahovic sesleri! | Transfer haberleri...

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Göztepe’de Jahovic sesleri! | Transfer haberleri...

Süper Lig’de yeni sezonda kabus görmek istemeyen Göztepe, transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor.

Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Medipol Başakşehir’den Demba Ba’dan sonra eski santrforu Adis Jahovic’i de istediği ortaya çıktı.

Atiker Konyaspor’la yollarını ayırmaya çalışan, yeşil-beyazlıların yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe’ye dönebileceği vurgulandı.

Son zamanlarda Göztepe’nin sosyal medya hesaplarını beğenen ve taraftarlarla forumlarda sürekli sohbet eden 32 yaşındaki oyuncunun İzmir’i ve kulübü çok özlediğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Teknik direktör Tamer Tuna ile ayrılık sonrası ufak bir gerginlik yaşayan Jahovic’e tüm camianın da sıcak baktığı belirtildi.

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TARİHE GEÇMİŞTİ

Konyaspor’la sözleşmesini feshetmeye çalışan Jahovic’in durumu bayram sonrası netlik kazanacak.

Göztepe’ye 2016-2017 sezonunda Rusya’nın Samara takımından gelen golcü futbolcu ilk senesinde 1. Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde 33 maça çıkan futbolcu 21 gol atarak Göztepe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı.

Antalya’da oynanan Play-Off finalinde 90+5. dakikada Eskişehirspor ağlarını sarsarak Süper Lig’e yükselişte büyük pay sahibi olan Jahovic ertesi sezon da coştu. İlk devrede Göztepe forması giyen Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ardından yönetimden zam isteyen tecrübeli forvet, 1 milyon 250 bin euroya Konyaspor’a satıldı.

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 28 maçta 6 gol atan Jahovic, 1718 dakika süre aldı. Jahovic son haftalarda ise teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

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Göztepe’de Jahovic sesleri | Transfer haberleri...

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