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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.06.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Göztepe'den sol beke takviye! | Transfer haberleri...

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Göztepe'den sol beke takviye! | Transfer haberleri...

Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti.

Sporting Lizbon’dan kiraladığı Agbenyenu ile yollarını ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Adama Traore’den ise yararlanması zor olan Göztepe, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro’yu listesine ekledi.

Sarı-kırmızılıların iki futbolcu için nabız yokladığı ve fiyat aldığı öğrenildi. Demba Ba, Atınç, Gökhan Töre ve Rodellaga gibi isimlerle de görüşen İzmir ekibinin Ramazan Bayramı’ndan sonra çalışmalırını hızlandıracağı ifade edildi.

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Davidson ve Castro ikilisinden birini kadroya katması beklenen Göz-Göz’de kale hariç her mevkiye oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.

Ülkesinin Hume City ekibinde futbola başlayan 27 yaşındaki Davidson, Portekiz’de Pacos De Ferreira, Hollanda’da Heracles, Groningen, İngiltere’de West Bromwich, Huddersfield Town, Slovenya’da Olimpija Ljubljana, Hırvatistan’da Rijeka takımlarında forma giydi. Son olarak Avustralya ekibi Perth Glory’de top koşturan Davidson 21 kez milli formayı giydi.

Castro ise Defensor Sporting’de futbola başladı. Geçen sezonun Meksika’da Necaxa’da geçiren 24 yaşındaki Uruguaylı, tekniğiyle ve süratiyle oldukça dikkat çekti.

Göztepe son hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmıştı...

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Göztepeden sol beke takviye | Transfer haberleri...

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