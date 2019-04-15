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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.04.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Göztepe'de futbolculara suç duyurusu!

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Göztepe'de futbolculara suç duyurusu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'nin Akhisaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından 3 Göztepe taraftarı, futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia edip, suç duyurusunda bulundu. 

Göztepe'nin Akhisaspor'a 1-0 yenildiği, düşme hattını da yakından ilgilendiren maçın ardından İrfan Şafak, Sertaç Utku ve Fikri Mert Aygün isimli Göztepe taraftarları futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia edip, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Taraftarların avukatı, suç duyurusunda bulunduğu dilekçesinde, "Yağmur çamur demeden, kendi harcamalarından kısarak bilet, forma alarak takımını destekleyen ve Göztepe aşkıyla yanıp tutuşan müvekkillerim, galibiyet sonrası ve başarılı sonuçlar neticesinde futbolcuları omuzlarına almayı bildiği gibi, bir taraftar olarak alınan kötü sonuçlar karşısında takım futbolcularını, teknik kadroyu ve yönetimi eleştirmeyi kendinde bir hak olarak görmektedir. Nitekim olay günü bu eleştiri hakkını kullanırken, diğer futbolcuların hiçbiri tepki göstermemesine rağmen, Halil ve Alparslan, müvekkillerime müessir fiilde bulunmuştur. Saldırıyı yapan kişilerin Göztepelilik ruhuyla bağdaşmadığını görünce iş bu şikayet zorunlu hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi. 

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