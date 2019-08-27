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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.08.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Göztepe Soner'i alıyor

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Süper Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybedip sezona hayal kırıklığı ile başladıktan sonra transferde atağa kalkan Göztepe, Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı.

Oynadığı 2 maçta da fileleri havalandıramayıp özellikle ofansif bölgeye takviye yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya yöneldi. Başakşehir'in de yeni sezonda planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Soner'le resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Orta sahadaki sorunu Soner'le çözmeyi planlayan Göztepe, Başakşehir'in gözden çıkardığı Tunay Torun, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Mevlüt Erdinç ve İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yle de çok yakından ilgilendiği vurgulandı.

Soner'in yanı sıra hücum bölgesine 2 takviye daha yapacak Göztepe'nin cumartesi günü iç sahada oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına kadar transferi noktalayacağı, teknik direktör Tamer Tuna'nın bu oyuncuları sahaya sürmek istediği dile getirildi. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Soner, futbolculuk yaşamına Gençlerbirliği'nde başladı.

Göztepeye Rumen 10 numara geliyor
Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor

Hacettepe, Trabzonspor ve Akhisarspor'da da top koşturan deneyimli orta saha, kariyerinde 275 maça çıkıp 38 gol attı. Soner A Milli Takım'da da 2 defa forma giydi. İç transferde de yoğun mesai harcayan İzmir ekibi, elde kalıp garanti ücretleri nedeniyle bütçeyi zorlayan Celso Borges ile Fausta Grillo'yu göndermeye çalışıyor. Ancak iki futbolcuya tekliflerin gelmemesi ve Borges ile Grillo'nun uzlaşmaya yanaşmaması yönetimi oldukça zorluyor.

Göztepe Soneri alıyor

Göztepe Soneri alıyor

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