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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.08.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor

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Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor

Süper Lig'de ilk 2 haftada Antalyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a da 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, transferde gaza bastı. Alınan mağlubiyetler ve oynanan kötü futbolun ardından en az 2 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılıların Rumen orta saha oyuncusu Constantin Budescu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab Riyadh forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu için Gazişehir FK'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen Budescu'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak yaklaştığı vurgulandı. Göz-Göz'ün Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği açıklandı.

Göztepede gözler transfere çevrildi
Göztepe'de gözler transfere çevrildi

Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ligin en formda ekiplerinden Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni transferin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor. Kariyerine ülkesinin Astra Ploiesti takımında başlayan Constantin Budescu, 7 sezon bu ekipte forma giydikten sonra Steaua Bükreş'e transfer oldu. FCSB'de 1 sezonda 37 resmi maça çıkıp 14 gole imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Al Shabab Riyadh'a imza attı. Geçen yıl Suudi Arabistan'da 23 maçta görev yapan Budescu, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

Göztepeye Rumen 10 numara geliyor

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