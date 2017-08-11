Göztepe maçında oynayacak mı? Soldado...

2017 - 2018 sezonuna Göztepe maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de, en çok merak edilen konu, yeni transferlerin ne durumda olduğu.
Çarşamba gecesi İstanbul'a gelen ve dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla birlikte ilk kez idmana çıkan yeni transfer Soldado, Göztepe maçının kadrosunda yer almayacak. Ancak kafilede yer almak isteyen İspanyol golcünün, takımla birlikte İzmir'e gideceği belirtildi. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım'ın ise deplasmanda yer almayacağı kaydedildi.
VAN PERSİE GERİ DÖNÜYOR
Soldado transferine kadar ileri uçta neredeyse alternatifsiz kalmasına karşın, sakatlığı nedeniyle resmi maçlarda yalnızca 28 dakika süre alabilen Robin van Persie, Göztepe müsabakasıyla birlikte yeniden formasına kavuşuyor. Hollandalı yıldızın, İzmir deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
BORNOVA'DA 300 FENERBAHÇELİ
14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi 6 bin 500 kişilik Bornova Doğanlar Stadı'nda ağırlayacak. Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinin yer alamayacağı karşılaşmada, tribünlerde yalnızca 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı bulunacak.