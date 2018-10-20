Göztepe ile Beşiktaş 25. kez İzmir'de...
Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi.
Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş, son 21 maçta bir kez yenildi
Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.
İzmir'deki maçlar
İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı.
Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Son 10 maçta 48 gol atıldı
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı.
Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.
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