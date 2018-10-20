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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Göztepe ile Beşiktaş 25. kez İzmir'de...

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Göztepe ile Beşiktaş 25. kez İzmir'de...

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş, son 21 maçta bir kez yenildi 

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu. 

İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi. 

İzmir'deki maçlar 

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. 

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. 

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı. 

Son 10 maçta 48 gol atıldı 

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. 

Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. 

Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.

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En Çok Oynanan Bahis
  • 197Göztepe - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,80
    13959kez oynandı
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