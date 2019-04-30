Göztepe devamını getirecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe devamını getirecek
GeriFutbol Göztepe devamını getirecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
30.04.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Göztepe devamını getirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe devamını getirecek

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 55 gün sonra düşme hattından kurtulan Göztepe, pazar günü konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup edip iç sahadaki galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Bornova Stadı'nda oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılılar Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaybedip, Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Evindeki en kritik müsabakalardan puansız ayrılan Göz-Göz, son seri galibiyetlerine ise 5. ve 7. hafta arasında imza attı. Bu hafta en önemli rakiplerinden BŞB Erzurumspor ve Bursaspor'un da karşı karşıya gelecek olması Göztepe için avantaj olarak görülürken, İzmir ekibi mutlak 3 puana odaklandı.

Başakşehir zaferiyle kara bulutları dağıtan Göztepe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcuların da morali tavan yaptı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren takımda pozitif hava oluşması camiayı oldukça ümitlendirdi. Yurt dışından dönen Başkan Mehmet Sepil'in sürekli takımla ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon ilk galibiyetine imza atan Tamer Tuna'nın oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Başakşehir'i yenerek ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu bizim için yeterli olmayacak. Yolumuz uzun. Taraftarımız arkamızda. Kalan 4 maçın 3'ünü evimizde oynayacağız. Artık bize gönül verenlere galibiyet sevinçleri yaşatacağız. Hepinizdeki gerçek potansiyel Başakşehir maçında ortaya çıktı" dediği öğrenildi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama ve kanat Yasin'in Antalyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Göztepe devamını getirecek

Hollandalı güzel kadın futbolcu Anouk Hoogendijk

Sala olayında iki gözaltı

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün gözü o rekorda!