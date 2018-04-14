Gözler Galatasaray-M.Başakşehir maçında!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sarı-kırmızılı takım 28. hafta maçları sonucunda 57 puan toplarken, Medipol Başakşehir ise 59 puana sahip.
- 4 oyuncu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın sarı kart görmeleri durumunda, ligin 30. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.
- Evinde bileği bükülmüyor
Galatasaray, sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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