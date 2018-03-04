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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Gözler bu maçta... Beşiktaş, Trabzon'a konuk oluyor!
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A.A
04.03.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Gözler bu maçta... Beşiktaş, Trabzon'a konuk oluyor!

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

- Deplasmanda zorlanıyor

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.
Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.
Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

- Quaresma, cezalı

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlı ekipte Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında oynayacak futbolcunun kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli oyuncunun oynamadığı maçlarda sağ kanatta görev yapan Jeremain Lens, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ryan Babel'i sağ kanada çekip, solda Caner Erkin'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.

- Negredo mu, Vagner Love mı?

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak.
Bu sezon Süper Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.
Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

- 4 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. 

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