Görme Engelli Milli Takımımız yarı finalde! Rakip Fransa...
Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya’da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Romanya’yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ömür Mercan’ın 2’nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18:30’da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.
Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alacak.
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