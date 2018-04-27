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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Gomis, derbi maçlardaki gol orucuna son vermek istiyor!
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Futbol
dha
27.04.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Gomis, derbi maçlardaki gol orucuna son vermek istiyor!

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Gomis, derbi maçlardaki gol orucuna son vermek istiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak maç, sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için ayrı bir önem ifade ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı 30 maçın 29’unda görev alan Gomis, bu mücadelelerde tam 27 gol kaydederek gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Burak Yılmaz’a 5 gol fark attı. Ancak Fransız golcü, sarı-kırmızılı takımın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakip fileleri sarsmayı başaramadı.

3 DERBİDE GOL VEYA ASİSTİ YOK

Galatasaray bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 kez çıkarken, bu 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi tattı. İki Fenerbahçe derbisini golsüz eşitlikle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile oynanan ilk maçta ise siyah-beyazlı rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis ise bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

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SİFTAHI BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAPMAK İSTİYOR

Fransız golcü, Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürürken, bu maçta gol kaydederek derbi maçlardaki ilk golünü kaydetmek hedefinde. Yıldız oyuncu, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak kritik maçta gol kaydetmesi halinde, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi golüne ulaşmış olacak.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR AĞLARINI SARSTI

Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Medipol Başakşehir ve ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile oynadığı 4 maçta ise 2 gol üretmeyi başardı. Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Gomis, sarı-kırmızılıların kendi sahasında Trabzonspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada da takımının ikinci golüne imza atan isim olmuştu.

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