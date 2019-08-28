Golü attı sevgilisine koştu ama sahaya dönünce şok oldu
Bulgaristan Futbol Ligi'nde oynanan Ludogorets - Slavia Sofia maçı ilginç bir olaya sahne oldu.
Golsüz beraberlikle devam eden Ludogorets - Slavia Sofia karşılaşmasının 79. dakikasında ve sahibi takımdan Wanderson attığı gol sonrası gol sevincini tribünlere koşarak maçı izleyen sevgilisini öperek kutladı. Ancak Brezilyalı futbolcu sahaya döndüğünde büyük şok yaşadı.
Gol attıktan sonra hakemin ofsayt bayrağını görmeyen ve gol sevincini sevgilisiyle kutlayan 31 yaşındaki futbolcu, attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini görünce yıkıldı.
Karşılaşma iki takımda gol atama başarısı gösteremeyince başladığı gibi 0-0 sona erdi.
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