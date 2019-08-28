İşte futbol tarihinin en başarısız takımı: Veracruz
Meksika ekibi Veracruz, aldığı sonuçlarla futbol tarihine geçti.
Futbolda tarihin en başarısız takımı, Meksika ekibi Veracruz oldu. Meksika temsilcisi tam 33 maçtır galip gelemiyor.
Meksika Ligi'nin 7. haftasında Queretaro'ya 5-0 yenilen Veracruz, böylece üst üste 33 yenilgisini almış oldu. Meksika ekibi tarihin en başarısız futbol takımı olarak kayıtlara geçti.
Veracruz'un yenilgi serisi 25 Ağustos 2018'de başladı. Meksika ekibi o günden beri 25 kez yenildi, 8 kez berabere kaldı.
Daha önce İngiltere'den Derby County üst üste 32 maç kazanamamıştı.
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Meksika Ligi takımlarından Club Amerika'yı izliyoruz...
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