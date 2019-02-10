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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Gökhan Töre: Neden kadro dışı kaldığımı bilmiyorum

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Gökhan Töre: Neden kadro dışı kaldığımı bilmiyorum

Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Töre, sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Neden kadro dışı kaldığını bilmediğini dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Tarafıma yapılan haksızlıklara karşı birey olarak sahip olduğum tüm haklarımı çekinmeden kullanacağım" dedi.

Kadro dışı kalma sebebini öğrenemediğini belirten Gökhan Töre, "Uzun bir süredir hakkımda çıkan okuduğumda izahını kendime bile yapamadığım; sadece karalama ve değer düşürme amacı taşıyan haberler hakkında kamuoyuna ve basın mensuplarına doğru ve gerçek bilgilendirmeyi yapmak zorundayım. Şimdiye kadar sabır ve sükûnet ile hiçkimseyi zan altında bırakmamak adına hiçbir açıklamada bulunmadım. Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim. Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim ! Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum. On beş yıldır yürüdüğüm bu profesyonel yolda, Allah'ın bana verdiği yetenek sayesinde zaman zaman önümdeki taşlara takılıp düşsem de her seferinde daha güçlü ayağa kalktım. Daha fazla çalıştım. Çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DÖKTÜĞÜM HER DAMLA ALIN TERİMİN ARKASINDA DİMDİK DURACAĞIM"

Mental ve fiziksel olarak hazır olduğuna dikkat çeken Töre, "Futboldaki fiziksel çabamın dışında dönem dönem tarafıma karşı yürütülen saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ederek ayakta kaldım ve yoluma her zaman daha güçlü şekilde devam ettim. Şu anda da gerek saha içi gerekse de saha dışı mücadeleler için mental ve fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu belirtmek isterim !  Üzülerek söylemem gerekiyor ki: Mental ve fiziksel anlamda tam olarak hazır olmuş olsanız bile ; masa başında oturan, profesyonellikten oldukça uzak, kendi menfaat ve egolarını sizin emek ve alın terinizin önünde tutan kişilerin sadece canları öyle istediği için düşmanca hisleri ile verdikleri kararlar emeklerinizi yerle bir edebiliyor. Ben Türk Milli Takımı'nda ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş Futbol Kulübü'nde forma giymekte olan, emek ve alın teri dikkate alındığı sürece de bu formayı her zaman gururla terletecek yirmi yedi yaşında yeni başarılar ve şampiyonluklar için mücadeleye etmeye hazır bir futbolcuyum. Bilinmelidir ki döktüğüm her damla alın terimin arkasında dimdik duracağım ve tarafıma yapılan haksızlıklara karşı birey olarak sahip olduğum tüm haklarımı çekinmeden kullanacağım" dedi.
 

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