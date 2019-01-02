Gökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'
GeriFutbol Gökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
02.01.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Gökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Gökhan İnler adeta sevgi seline maruz kaldı. Napoli taraftarları Gökhan İnler'i yeniden görmekten mutluluk duyarken; yolunu çevirenler, sohbet edenler, fotoğraf çektirenler tecrübeli futbolcuya anılarını tazeletti.

Lig arasında önce İsviçre ardından Roma ve Napoli'de ailesi ile tatil yapan Gökhan İnler yeni yıla ise kalbinin kaldığı Napoli'de girdi. Arkadaşlarını görmekten mutluluk duyan İnler, İtalyan spor ve magazin basınının da ilgi odağı oldu.

İtalyanca söyleşi veren İnler, gelişmesine büyük katkı sağlayan, 2 İtalya Kupası ve bir Süper Kupa kazandığı, 4 yıl forma giydiği eski takımının kentine dönmekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Burası benim toprağım, bana çok şey kattı ve severek geliyorum buraya" dedi.

"LEİCESTER'DEN İYİ BİR TEKLİF GELİNCE KULÜP BENİ ORAYA TRANSFER ETMEYE KARAR VERDİ"
Eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile 1 ay oynama fırsatı bulduğunu ve onun kendisine isterse Napoli'de kalabileceğini söylediğini anlatan İnler, "Ancak Leicester'den iyi bir teklif gelince kulüp beni oraya transfer etmeye karar verdi" dedi.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile çalışmak isteyip istemeyeceği de sorulan İnler, "Açıkçası, evet. O çok güçlü bir teknik direktör, bir takımın nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor. Bütün oyuncuları ondan memnun. Onun çalıştırdığı bu takımı beğeniyorum" ifadesini kullandı.

"BU YAŞANANLAR FUTBOLA YAKIŞMIYOR"
Inter karşısında oynadıkları karşılaşmada Napoli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e ırkçı tezahürat yapılmasını ve bu maç öncesi çıkan kavgada Interli bir taraftarın ölmesini de değerlendiren Gökhan İnler, "Yazık, özellikle İtalyan futbolu için. Benim oynadığım diğer ülkelerde bunlar yaşanmıyor. Futbolcular kulüpleri için oynar, taraftarlar da oraya eğlenmeye gider, ancak bu yaşananlar futbola yakışmıyor. Özellikle Koulibaly gibi kaliteli bir oyuncuya bunun yapılması hoş değil. Yazık, çünkü onun kendisini nasıl hissettiğini biliyorum. Umarım bunun gibi şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇINI STATTA İZLEDİ
Öte yandan tatilini geçirdiği Napoli'de maça da giden ve Napoli-Bologna maçını tribünden izleyen Gökhan İnler'in sevgi seline maruz kaldığı, stada gidinceye kadar futbolcuyu görmek isteyenlerin dışarıda izdiham yaşattığı, ünlü futbolcunun stadın içinde de ilgi odağı olduğu belirtildi. Gökhan'ın bu duruma alışık olduğu ve Leicester City olsun, Beşiktaş olsun, daha önce formasını giydiği tüm takımların taraftarlarının kendisi ile özel bir bağı bulunduğu ifade edildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 401Manchester City - Liverpool
    3
    2,5Üst
    1,40
    9817kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe’de bahar ikinci yarıya kaldı

Jusuf Nurkic'ten tarihi gece! '5x5' yaptı...

Evyap Koleji yeni Furkanlar yetiştirmeye devam ediyor

BOTAŞ'ın rakibi MBA Moskova