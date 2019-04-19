Gökhan Gönül: Şampiyonluk şansımız çok yüksek...
Beşiktaş’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, geçen hafta lider Medipol Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetle şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma geldiklerini belirtip, iddialı mesajlar verdi....
“Başakşehir maçında puan kaybetseydik, şampiyonluktan söz edemezdik ama galip gelmemiz her şeyi değiştirdi” diyen Gönül, taraftarlara da seslendiği konuşmasında şunları söyledi:
EN ÜRETKEN SEZONU
“Lider ile aramızdaki 8 puanlık farkı sorun etmiyoruz. Ligin bitmesine 6 hafta var. Bu süreçte bizim de, Başakşehir’in de, Galatasaray’ın da birbirinden önemli maçları var. Takım olarak bu sezonun en formda dönemini yaşıyoruz. Bu haftaki Sivas deplasmanından itibaren bütün maçları kazanacak güce sahibiz. Taraftarlarımız da bizi desteklemeyi sürdürsün.”
Öte yandan Gökhan Gönül, üç sezondur forma giydiği Beşiktaş’ta skor üretimi yönünden en verimli dönemini yaşıyor. Siyah beyazlı kulüpteki ilk iki sezonunda toplam 5 gol, 4 asist üreten Gökhan, bu sezon bitime 6 hafta olmasına rağmen 4 gol, 4 asiste ulaştı.
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