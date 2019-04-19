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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'a tarihi bir ders

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, spor yöneticiliği kariyerinin en büyük dersini aldı. Mutsuz sonla biten bir futbol maçından hemen sonra sıcağı sıcağına konuşmanın doğru olmadığı yıllardır yazılır çizilir. Ama Albayrak, yine de şöyle bir derin nefes dahi almadan çıkıp derbi hakkında konuştu.

Kendini o kadar kaybetmişti ki Konya maçının VAR kayıtlarının elinde olduğunu ve çok şey bildiğini söyledi. İki cümlede iki ayrı vahim durum söz konusuydu: Hukuken elinde olmaması gereken kayıtlar

olduğunu söylüyordu. îLigin manipüle edildiğine dair güçlü imalarda bulunuyordu. Her iki konu da yargıyı ilgilendiriyor. Herkes nedense 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası’nı gözardı ediyor. Bu yasaya göre öyle belgesiz, bilgisiz ağzınıza geleni söyleyemiyorsunuz; ona buna ithamda bulunamıyorsunuz. Birinci maddede Albayrak, kendini kendisini ele veriyor! Öyle ya, VAR kayıtlarını nasıl elde etmiş? Burada ilgili kurumların kendisine sorması lazım bu soruyu...

İkincisi, Albayrak’ın, ligin güvenliğiyle ilgili bir takım bilgi ve belgeler varsa, 6222 çerçevesinde, direkt konuyu yargıya intikal ettirmesi lazım. Bunu böyle uluorta söylediğine göre çok ciddi iddialar olmalı. Albayrak’ın açıklamalarına dair Başakşehir yönetiminin aldığı tutum doğru. Yani Albayrak’ı bir açıklama ve ispata mecbur bırakacak süreci başlatmaları ligin selameti açısından yararlı bir adım. Eğer yargı süreci işletilirse Albayrak’ın kendisine şampiyonluk yarışıyla ilgili ne tür bilgiler geldiğini de öğrenmiş olacağız! Umarım, bildiği her şeyi açıklar. Doğrusu budur. Elbette benimki çok iyi niyetli bir yaklaşım. Albayrak, ifadesine başvurulursa muhtemelen kastı aşan bir beyanda bulunduğunu, derbi stresiyle fevri bir çıkış vs. yaptığını söyleyecek ve dosya kapatılacaktır. Hatta belki özür dileyecek ve Başakşehir başvurusunu geri çekecektir. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, zaten Albayrak’ın devirdiği çamların farkına erken vararak, “Elinde bilgi belge yok, duyumdan ibaret” şeklinde bir açıklama yaparak, durumu yumuşatmaya çalıştı.

‘GELENEK’, ARTIK FENER’İ VURUYOR

Kendi kendimize ‘dünya derbisi’ etiketini yapıştırdığımız Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. ‘Kadıköy geleneği’ne sıkıştırılan derbi, futbol oynanmasını adeta engelliyor. Hır gür dışında, konuşulacak bir şey sunmaz oldu bize. Evet, Fenerbahçe, Galatasaray’a Kadıköy’de kaybetmiyor lakin son dönemlerde doğru düzgün yenemiyor da. Bu ‘gelenek’ işi giderek bir bumeranga dönüyor. F.Bahçe için Kadıköy’de G.Saray’ı yenmek değil, yenilmemek daha önemli oluyor. Sonuçta bu 20 yılda G.Saray, F.Bahçe’den daha çok şampiyon olmuş. Sarı lacivertlilerin artık buna daha çok odaklanmalı...

ISLAK İMZA KAOSU

Beşiktaş’ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay’ın divan kuruluna verdiği 270 ıslak imza reddedildi. Divan, her bir üyenin ya divan huzurunda imza vermesini veya noterden tasdikli dilekçe getirilmesini istedi. Tüzük ‘250 üyenin imzası’ diyor, o kadar. Divan, gereksiz bir bürokrasi uyguluyor. 270 imzadan rastgele 10-15 tanesini seçip bunları üye veri tabanından kontrol etse dahi, belgelerin sahte olup olmayacağına dair bir kanaat oluşturur. Ha çok çok 270 üyenin bilgilerini bir iki günde inceleyerek teyit edebilir. Günümüzde 250 üyeyi tek tek kulübe götürüp imza toplamak, hayatın olağan akışıyla pek uyuşmuyor. Notere verilecek para da Beşiktaş altyapısına bağışlansa daha evladır..

BEŞİKTAŞ’TA KONGRE SATRANCI!

Beşiktaş’ta muhalefetin gözünün içine baktığı Ahmet Nur Çebi, geçenlerde yaptığı açıklamayla bir gün Beşiktaş’a başkan olmak istediğini ama ortaya çıkma konusunda zamanlamayı kendisinin belirleyeceğini söyledi. Ben bu açıklamanın alt metninde şunu okudum: Fikret Orman adaysa, Çebi asla aday olmayacak! Yüksek borç yükü ve önümüzdeki 3 yılın gelirlerinin de büyük ölçüde harcanmış olması Orman’ı kara kara düşündürüyor. Bu nedenle “Aday olmayabilir” söylemi kulislerde sıcak tutuluyor. Çebi de bu ihtimali kolluyor sanki. Öyle olmasa çoktan adaylığını açıklaması gerekiyordu. Zira seçime 1 aydan bile daha az süre kaldı. Peki, ‘Orman’ın aday olmayabileceği söylemi’ hangi merkezlerden zerk ediliyor? Bunu Orman çevresi de yapabilir pekala. Bu bir oyalama taktiği de olabilir. Bunlar da seçim yarışlarında kabul edilebilir hamlelerdir. Fakat ben Beşiktaş muhalefetine hep şunu söyledim: ‘Kazanma garantisi’ ile hareket etmeyin. Söyleyecek bir sözünüz varsa, çıkın aday olun. Aksi halde inandırıcılığınız kalmaz. Orman, ilk adaylığında kaybetmişti... Evet, borç korkutuyor, ama madem ki ‘Beşiktaşk’ diyorsunuz...

‘SURİYELİ’

Galatasaraylı Sinan Gümüş, kendilerini derbiye uğurlamaya gelen taraftarlara “Hepsi Suriyeli yemin ediyorum” demesi büyük tepki çekti. Bu işte madalyonun iki yüzü de sıkıntılı. Gümüş’ün kendi taraftarını küçümsemek için ‘Suriyeli’ benzetmesi yapması birinci sıkıntı, taraftarların, ‘Suriyeli’ye benzetilmekten rahatsız olması da ayrıca bir sıkıntı... Kendisi de bir göçmen olan Sinan’a da taraftara da sözüm şu: ‘Hepimiz Suriyeliyiz’...

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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