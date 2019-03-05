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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.03.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Aldatıldım, kandırıldım'

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Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Aldatıldım, kandırıldım'

Futbol hayatını noktalandıran Gökdeniz Karadeniz, eski takımı Rubin Kazan'ın CEO'sunun kendisi hakkındaki açıklamalarına sert yanıt verdi.

Gökdeniz'in kulübünden alacaklarını istemesi üzerine Rubin Kazan'ın CEO’su Rustem Saymanov, "Gökdeniz Kazan halkının bir gözdesi. Ona olan borcumuzu biliyoruz ve bunu ödeyeceğiz. Gökdeniz fakir bir insan değil ama bizi zor durumda bırakacak hareketlerde bulundu. Kazan'ın sonsuza dek kalbinde olacağını söylemişti. Geri ödeme yapacağız fakat bu tavrı çirkin ve onursuzca" ifadelerini kullanmıştı.

Rustem Saymanov'un bu sözlerine Gökdeniz'den sert yanıt geldi. 

'Kandırıldım, açıklama yapılmadı'

"Kimsenin beni iki riyakarlıkla suçlama hakkı yok" diyen Gökdeniz, ' Rubin Kazan'a olan aşkımı her defasında söyledim. Bu sevgimi söylemlerimle  de takımda yaptığım işlerle de gösterdim.  Rubin formasıyla oynadığım 300 maç benim kalbimde ve taraftarların desteği de öyle" dedi.

Rubin olarak ödeme tarihi olarak 24 Ağustos 2018'in belirlendiğinin altını çizen Gökdeniz Karadeniz, "Ödeme tarihi tarafıma bir taahhüt mektubuyla iletildi. Ancak o tarih geride kalmasına rağmen bana bir açıklama yapılmadı, öneride bulunulmadı. Ben Uyuşmazlık Kurulu'na başvuracağımı Saymanov'a Kasım 2018'de bildirdim. Bu nedenle yaptığım başvurunun tamamen sürpriz olduğunu söyleyen Saymanov'un bu sözleri oldukça garip. Üstelik kendisi vaatleri ve kendilerine yolladığım mektuplara hiç geri dönüş yapmadı. Yani burada aldatılan benim. Kandırıldım" şeklinde konuştu!

Gökdeniz için şok sözler: Çirkin ve onursuzca
Gökdeniz için şok sözler: Çirkin ve onursuzca

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