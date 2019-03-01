Gökdeniz için şok sözler: Çirkin ve onursuzca
Gökdeniz Karadeniz, efsane olduğu Rus kulübüyle büyük sıkıntı yaşıyor...
Futbolu bıraktıktan sonra Rubin Kazan'ın kendisine olan borcu nedeniyle alacaklarını isteyen Gökdeniz'e, Rubin'den şok edici bir yanıt geldi.
Rubin Kazan CEO'su Rustem Saymanov, Gökdeniz Karadeniz'in davranışının son derece çirkin ve onursuzca olduğunu ifade etti. Eski futbolcularına olan borçlarını ödeyeceklerini ifade eden Saymanov, Gökdeniz'in tavrının kendisine yakışmadığını söyledi.
Saymanov, Gökdeniz'le ilgili ayrıca şunları söyledi:
Gökdeniz Kazan halkının bir gözdesi. Ona olan borcumuzu biliyoruz ve bunu ödeyeceğiz. Gökdeniz fakir bir insan değil ama bizi zor durumda bırakacak hareketlerde bulundu. "Kazan'ın sonsuza dek kalbinde olacağını söylemişti. Geri ödeme yapacağız fakat bu tavrı çirkin ve onursuzca.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle