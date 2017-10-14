Sarı-Lacivertli takıma geldiğinde Brezilya Milli Takımı’na çağrılan ve o moralle de kendini göstermeye çalışan Guiliano’nun yüzü gülüyordu..

Ancak ardından Sarı-Lacivertli takım ile birlikte kendi performansı da düşen yıldız futbolcu bu haliyle milli takıma yeniden çağrılmadı. Bu durum da ister istemez Guiliano’nun keyfini fazlasıyla kaçırdı. Milli maç arasında ise onu teselli etmek vatandaşı Josef de Souza’ya düştü.

‘UYUM SÜRECİ YAŞAMAN DOĞAL’

Milli ara boyunca arkadaşına çok yakın ilgi gösteren Josef, “Moralini sakın bozma. Yepyeni bir ülkeye transfer oldun ve bir uyum süreci yaşaman doğal. Üstelik takımda da taşlar daha yerine oturmadı. Zamanla hem buradaki performansını arttıracak hem de buraya alışacaksın. Hem bizim takımı şampiyon yapacak hem de milli takımla Dünya Kupası’na gideceksin. Malatyaspor maçında da gol atacaksın, hissediyorum” dedi.(Habertürk)