Giuliano: Evimizde küçük diyebileceğimiz takımlara...
Giuliano, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı yıldız, "Evimizde küçük diyebileceğimiz takımlara çok puan kaybettik" dedi.
Giuliano'nun sözleri şöyle...
"Kesinlikle zor bir maç oldu. Biz buna hazırlıklıydık. Bize zorluk oluşturdular ancak ikinci yarıda gereken oyunu sergiledik ve kazandık. Son haftaya kadar mücadelemizi göstereceğiz.
Önemli olan gol olmasıydı, Soldado pozisyonu tamamladı ve biz de galip geldik.
Artık şampiyonluk bizim elimizde değil. Evimizde küçük diyebileceğimiz takımlara çok puan kaybettik, bu da bizi bu duruma soktu. Kalan haftalarda en iyisini yapmalıyız. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacaklarını biliyoruz, puan kaybedebilirler. 6 maçı kazanıp yolumuza bakmalıyız" (Ajansspor)
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