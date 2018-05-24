Gidiyor! Ama Çin'e değil...
Ayrılık sinyali veren Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Çin’e değil Katar’a gidecek. Sneijder’in takım arkadaşı olma ihtimali büyük.
Kartal'dan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.
Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı. Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın.
ESKİ TAKIMI DA OLABİLİR
Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yara kullanacak. Daha önce de Katar’da Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor. (Akşam)
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