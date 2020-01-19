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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Genoa 1-3 Roma

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Genoa 1-3 Roma

Roma, İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Cengiz, 44. dakikada Biraschi kendi kalesine, 74. dakikada Dzeko kaydetti. Genoa'nın tek golü ise Pandev'den geldi.

Maça 11'de başlayan ve takımının ilk golünü atan Cengiz, 88 dakika sahada kaldı.

Roma bu galibiyetle birlikte puanını 38'e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı.

Genoa 1-3 Roma


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