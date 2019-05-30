Gençlerbirliği'nden Üzülmez'e teşekkür!
Gençlerbirliği Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör İbrahim Üzülmez için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Üzülmez ve ekibine bize yaşattıkları şampiyonluk ve emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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