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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.05.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde ayrılık yaşandı. Süper Lig'e yükselen ekipte teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

İbrahim Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu zor görevi, Süper Lig'e çıkarak taçlandırmamızın haklı onurunu ve gururunu tüm camiamızla birlikte yaşadık ve yaşattık. Fakat gelinen süreçte, gelecekteki kariyer planlamam adına kulübümle fikir ayrılığına sebebiyet vermemek için mukavelem devam etmesine rağmen hiçbir maddi konuyu düşünmeden kendi isteğimle görevden ayrılmayı uygun gördüm ve bugün itibarıyla Başkan Murat Cavcav'a bu düşüncemi ilettim. Bize yakışan bir şekilde, güzel duygularla bu ayrılığı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. 

Taraftara da mesaj ileten İbrahim Üzülmez, "Kırmızı Kara tüm taraftarımıza, en büyük övgüyü hak eden futbolcu kardeşlerime, çalışan personelimize, en önemlisi rahmetli başkanımızın sevgili eşi ve hepimizin annesi Nazan Cavcav'a, ben ve ekibim olarak saygı ve sevgilerimi sunuyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu. 
Kulübün merhum onursal başkanı İlhan Cavcav'a da Allah'tan rahmet dileyen Üzülmez, "Teknik adamlık kariyerimde her zaman özel bir yere sahip olan ve beni Süper Lig'le tanıştırarak bana bu güzide kulübü sağlığında hiç düşünmeden emanet eden duayen başkanımız Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Rahat uyu Başkan'ım, emanetin hak ettiği Süper Lig'de." şeklinde görüş belirtti. 

Transfer rafta Okan Buruk ve Başakşehir...
Transfer rafta! Okan Buruk ve Başakşehir...
Kupa İlhan Cavcav'ın kabrindeSpor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin kazandığı kupa, merhum onursal başkan İlhan Cavcav'ın kabrine götürüldü.
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İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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